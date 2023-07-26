猴群出沒在天祥遊憩區。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

天氣熱，有遊客在花蓮太魯閣天祥遊憩區買了冰棒，拆開正要吃，卻被一旁台灣獼猴硬是搶走，遊客拍下這一幕，太管處今天就發布「猴子吃冰棒」照片，逗趣模樣，讓人好氣又好笑，不過，獼猴搶食，抓傷遊客事件未間斷，太管處仍要呼籲「不接觸、不挑釁、不餵食、食物不外露」，避免「人猴共好」局面被打破。

太魯閣天祥地區是遊客、商家聚集地，因為有食物，成為獼猴出沒的熱區，當天祥遊客興高采烈的品嘗美食小點，或提著待品嘗的美味，沉浸在太魯閣峽谷壯闊美景的同時，常未注意獼猴正被食物深深吸引而靠近。

日前就有遊客在太魯閣天祥遊憩區買了冰棒，正要拆開就被一隻虎視眈眈的猴子硬是搶走，台灣獼猴得逞，接著舔著冰棒，天熱好消暑，一旁民眾見狀，雖略有驚嚇，仍紛紛拿起手機拍下這一幕。太管處也發布這張照片，提醒遊客特別小心。

太管處副處長林忠杉表示，暑假天祥地區遊客多，台灣獼猴出現搶食狀況也增多，過去太管處以公安權為優先，嘗試誘捕「脫序獼猴」，移到偏遠山區野放，但考量生態平衡等問題，這幾年較少捕捉，希望透過宣導達到「人猴共好」。

太管處指出，根據研究，野生獼猴長期經過人們餵食，將改變其社會連結行為、覓食能力、活動模式與食性。增加幼猴死亡率、公猴的挑釁行為及猴子的焦慮反應等，有脫毛、損害其健康、壽命與繁殖率，也會讓獼猴對人類的警戒心逐漸消失，甚至視為食源，漸漸產生搶食的攻擊行為，不但造成人猴衝突，也增加不同位階獼猴間的衝突。

此外，獼猴可能帶有可傳染給人類的狂犬病、皰疹B病毒感染症等病毒，人類若被帶原的獼猴抓、咬傷，便有感染風險。

林忠杉提醒，要避免被搶食，應將隨身食物收入「不透明、非塑膠及有封口」的袋（包）中，或避免露天飲食，遇到獼猴時勿過度靠近及互動，保持5公尺以上距離。「愛牠就不要餵牠」，若在園區發現餵食行為，將依違反國家公園法13條，最高可開罰3000元。