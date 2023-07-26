台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司辦理第4屆「施政用心、人民有感」全國縣市長施政滿意評比，新竹縣在經濟發展項目拿下金獎的肯定，是繼2022年後再度獲獎，另外在教育文化、醫療衛生獲得銀獎。代表領獎的新竹縣政府祕書長陳季媛表示，感謝縣民的肯定及縣府團隊的努力，未來也會持續加強服務縣民，實現縣長楊文科「科技首都‧幸福竹縣」的願景。

2023年度全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮26日舉辦，「施政用心、人民有感」調查項目除整體縣市長滿意度，還包括市民幸福感、治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化及防疫表現共11個面向。這次在「經濟發展」滿意度方面，台中市和桃園市持續蟬聯冠軍，16縣市則是新竹縣和連江縣衛冕金獎，新竹縣共獲得1金2銀的成績。

陳季媛致詞時表示，新竹縣很榮幸能在經濟發展的部分，獲得金獎的肯定，這對新竹縣來說是一大肯定。楊文科時常說「經濟好，一切都好」，新竹縣在招商引資的部分，一向都十分努力，今年7月14日才獲得財政部招商卓越獎，也是連續5年獲獎，過去縣府也獲得招商王、減債王、賺錢王的3冠王封號，成績有目共睹。

陳季媛也提及，新竹縣的人口淨遷入率、人口成長率都名列前茅，也是最年輕的城市，楊文科縣長上任後就規畫5大政策，但要建設發展，財政為重要的基礎，因此規畫未來10年的財政計畫，成為施政的依據。陳季媛也表示，獲獎是肯定，民調也是未來施政的方向，縣府團隊會持續努力，加強服務縣民。