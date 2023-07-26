桃園市桃園區一名78歲陳姓老婦，昨下午搭計程車到大園找親戚，但她忘了地址，帶著司機在路上兜圈，司機無奈之下請她下車，警方接獲民眾報案後到場關心，利用證件查到她的身分，聯繫其家屬前來接回。

大園警分局表示，三菓派出所於25日下午接獲民眾報案，在坑菓路上有名行動不便的老婦，獨自坐著輪椅在路邊緩緩移動，由於路上車來車往，民眾擔心老婦會有危險，便請警方到場協助。

警員張興全、實習生楊立宏獲報前往關心，發現該名老婦滿頭大汗、神情疲憊，經詢問後得知她是從桃園搭計程車，要到大園找親戚，但因為不記得親戚家地址，搭車繞了一段路後被司機請下車，而老婦沒帶手機，也不知該往哪裡走，只能在街頭無助地徘迴。

員警見天氣炎熱於是先將老婦帶回派出所休息及補充水分，後續利用老婦身上的證件，查到她的身分及家屬聯繫方式，通知她的弟弟前來接人，家屬對於警方熱心協助也表示感謝。