中颱杜蘇芮暴風圈已觸及恆春半島陸地，陸上警報範圍再往北擴大，雲林以南、花蓮及澎湖都在警戒範圍。氣象專家吳聖宇則貼出颱風最強核心「10級風暴風圈」路徑圖，完美閃過台灣陸地，網友看了直喊「結界」、「果然有股神祕的力量在驅使中！」

氣象局前局長鄭明典本月16日退休，任內3年多都沒有颱風登陸，一卸任杜蘇芮馬上就來襲，被網友笑稱是「晴天娃娃」。

杜蘇芮來勢洶洶，不過吳聖宇在臉書貼出颱風路徑圖，並發文寫下，「這是一個颱風核心最強風雨區（10級風暴風圈）完美閃過台灣陸地的概念。」路徑圖可見7級風暴風圈將涵蓋中部以南地區，10級風暴風圈完全沒碰到台灣。

許多網友留言笑說，「果然有股神祕的力量在驅使中」、「總是這樣用最雄偉的姿勢閃過」、「結界啊結界！」也有網友直呼「最好的一條路線，能補水又不會有大災害」、「南部補水，無災無難，天佑台灣！」