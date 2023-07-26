聯華食品旗下可樂果、卡廸那與《楓之谷M》聯名推中元節限定拜拜箱，99元起。（聯華食品提供／朱世凱台北傳真）

乖乖「超級順利箱」奶油椰子口味，150元。（乖乖提供／朱世凱台北傳真）

中元普渡倒數，不少民眾開始物色供品，據外部統計，隨時序接近，普渡關鍵字增長8到10倍，其中有至少3成人會選擇購入餅乾祭拜，高溫下既不會壞又能久放，讓業者猛祭優惠搶買氣，包含聯名手遊再抽iPhone等，預期業績可較去年提升20％以上。

新東陽9月14日前推「中元祭」好康，產品方面也有新變化，其中「OB聯名提袋平安普渡組」包含OB嚴選聯名的家鄉味製肉所帆布袋、杏仁芝麻脆片肉乾、沙琪瑪、菜脯餅等商品，原價848元，特價580元現省268元。

聯華食品旗下可樂果、卡廸那與手遊《楓之谷M》攜手推10款特色組合的「拜拜箱」，包裝結合遊戲角色設計，箱箱都有虛寶卡，有機會抽到聯名虛寶；另9月10日前買可樂果或卡廸那全系列任一產品，加入LINE官方帳號並登錄發票，有機會獲iPhone 14 Pro。

乖乖中元供品選擇豐富，加上品牌名稱討喜，綠包裝又被聯想是「綠燈」宛如事事順利之意，因此每年都頗受歡迎，今年也有「超級順利箱」可選，貼心插香孔設計避免污染食材、破壞包裝，適合家庭或公司行號選取。