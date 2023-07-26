金馬影后謝盈萱獻聲助陣，解說品牌識別系統演進。（金馬提供）

華語影壇盛事金馬獎今年將邁向第60屆，金馬執委會邀請Bito團隊量身打造專屬的「品牌識別系統」，以「從經典確立未來」的概念出發，強調新舊共融，展現金馬以持續前進的精神，面對充滿改變挑戰的未來，26日同步釋出的概念影片，更邀來金馬影后謝盈萱獻聲擔任旁白，道出金馬60新風貌，也為即將揭曉的金馬60主視覺做暖身。

由劉耕名總監率領的Bito設計團隊，連續兩年以金馬58、金馬59的視覺設計，勇奪設計界最高殿堂英國D＆AD最高榮譽黃鉛筆大獎。金馬60，Bito更費時1年時間，傾力為金馬設計一套識別度極高的品牌識別系統。

這套品牌識別系統包括金馬標誌、中英文標準字、色彩計畫、版型和動態等完整規範，透過一致性的品牌形象，提高大眾對金馬5大活動（金馬獎、影展、創投會議、電影學院、電影大師課）的辨識度與認同感。

其中金馬最具代表性的經典馬頭LOGO，Bito回溯由雕塑大師楊英風所創作的金馬獎雕塑，透過原始的馬頭造型結構中擷取線條、調整細節，將線條粗細、曲線弧度、內部間隔和紋樣，有系統地調整為現代版外型。強調金馬無可取代的根源，也展現不斷創新的精神。

中英文標準字部分，Bito更特別為金馬量身訂製，造型融合了象徵傳統的宋體和象徵現代的黑體，再加以琢磨而成。字體設計上既有著金馬LOGO的幾何視覺感，更著重與LOGO的整體視覺和諧。其中，標準字的版型是從華語電影海報的經典鉅作取材，採用中文直書、英文橫書的體例，保留傳統璽印般的朱紅色彩，鮮明意象令人印象深刻。