玉山安養信託顧客只要事先簽訂相關指示文件，當未來有需要使用居家照護服務時，即可透過優照護APP進行預約，媒合照護的服務員、護理師、物理治療師等專業人員，提供居家看(照)護、臨時看護、就醫陪診、代辦家事等諮詢與服務，並可動用安養信託帳戶支付該平台所產生的費用，妥善照顧自己的退休生活。

此外，玉山為鼓勵民眾從年輕時及早進行退休理財，針對尚未有信託資產動用需要的顧客，提供「簡易型安養信託」；透過標準化契約快速完成簽約並預先開立信託專戶，將退休金逐步存入信託專戶，為退休生活預做準備；信託期間固定為三年，屆滿即自動續約，一旦於信託期間有動用需求，可立即與銀行確認後續資金運用方式，待啟動信託財產運用後再付管理費，讓資金保障不中斷。同時，也推出「不動產保全信託」，民眾可將自住或預計傳承的不動產交付予受託銀行，不僅能保障居住權益，也能避免生前傳承不動產給子女後被任意變賣，有效確保產權安全無虞。

面對高齡金融詐騙糾紛頻傳，加上少子化趨勢，改變了國人退休資產規劃習慣。玉山以顧客需求為核心，結合多元優質外部夥伴力量，兼顧不動產產權保障與財產延續，提供滿足高齡者需求的服務，以安養信託為例，總資產規模迄今為民營銀行第一名，信託戶數也較去年底成長逾八成。