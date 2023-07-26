花蓮豐濱鄉公所今天下午3時撤離轄內土石流潛勢區的部落民眾，包括八里灣部落、立德部落、復興部落，預計傍晚6點進駐兩處收容中心，分別是豐濱鄉公所3樓、新社原住民族文化健康站。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

受颱風杜蘇芮外圍環流影響，花蓮自昨深夜起持續下著豪大雨，山區邊坡恐因土石鬆落出現坍方，因此，豐濱鄉公所與公路總局分別在下午3時及傍晚6時預警性封閉花64線瑞港公路，及台11甲線光豐公路，視隔天上午雨勢、道路及邊坡狀況，決定是否恢復通行。

颱風杜蘇芮外圍環流挾帶超大豪雨，花蓮豐濱鄉雨量截至今天下午3時已累計135毫米，鄉公所考量用路人行車安全，下午3時起預警性封閉瑞港公路，同時撤離轄內土石流潛勢區的部落民眾，包括八里灣部落、立德部落、復興部落，豐濱分駐所員警、國軍、鄉公所人員已前往協助，預計傍晚6點進駐兩處收容中心，分別是豐濱鄉公所3樓、新社原住民族文化健康站。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段考量天候影響及入夜視線欠佳，避免用路人夜間受困山區，今天傍晚將預警性封閉台11甲線4公里至16.4公里東富至豐濱路段道路，傍晚5時起封閉路段只出不進，並在傍晚6時封閉道路，視明天上午雨勢、道路及邊坡狀況，決定恢復通行或公布調整管制措施。

此外，台11線花東海岸公路61公里至63公里人定勝天路段與部分臨海路段，可能因颱風出現7至9米以上的濤浪，為防止長浪衝擊公路影響行車安全，花蓮工務段除利用與相關學術單位合作辦理的研究，建立自動化影像提供浪襲預警等觀測資料，以利防災應變，同時也不排除在該路段實施機動警戒或暫時封閉管制通行。

台11線花蓮大橋改建工程正如火如荼進行，花蓮工務段表示，由於新橋尚未完成改建且受颱風降雨影響，花蓮溪水系流域河水恐暴漲，將持續監看花蓮大橋警戒水位，維護行車安全，不排除視水情發展，封閉橋梁禁止人車進入。