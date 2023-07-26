警方查獲大批韓團商品等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯在臉書刊登販售名牌球鞋等詐騙廣告。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

許多被害人付錢後才發現被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名21歲陳姓無業男子，今年5月在臉書票券交換社團，刊登販售韓國天團BLACKPINK、TXT等演唱會門票，事後卻不出貨，刑事局偵查第九大隊獲報將陳嫌逮捕到案，清查共有11人被騙，財損金額逾8萬元。警方將陳嫌移送法辦後，檢方聲押獲准。

不料，陳嫌才剛羈押期滿獲釋，竟又故技重施，佯稱販售韓團女團IVE、ZB1等演唱會門票及周邊商品，刑事局日前再將他查緝到案，查扣手機1支、韓團專輯30餘本、韓團偶像小卡、海報、手燈、手幅等贓證物，統計被害人數達85人、損失逾70萬元。

刑事局統計，去年詐騙手法發生件數前3名，分別為「假網路拍賣」、「假投資」及「解除分期付款」，而「假網路拍賣」排名第一，關鍵原因在於詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或臉書社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，或以貨到付款方式取貨開箱後，才發現是劣質商品。

刑事局偵查第九大隊彙整多筆網拍詐欺案件，結合北市、桃園市、台中市、高雄市、嘉義市及南投縣警察局等單位共組專案小組，近期陸續偵破6起網拍詐欺案件，查獲9名嫌犯，清查被害人數達240人、被害金額逾370萬元；發現被害人年齡大多低於30歲，最年輕僅15歲，而單筆財損金額最高逾80萬元。

除了陳嫌以韓團演唱會門票詐騙，連續被逮了兩次外，警方還查獲李姓男子等3人，在臉書進行網路拍賣詐騙，佯稱販售釣具、球鞋等物品，共有25人被騙，財損金額逾19萬元。

李姓、楊姓情侶檔，在旋轉拍賣網站佯稱販售香水、名牌包包等商品，實則拒不出貨，警方將兩人查獲到案，發現有16人被害，其中，年紀最小的是一名15歲小女生，她想購買香水被騙了6880元，另名女被害人欲購買LV包包被騙80多萬元，損失最高，所有被害人總財損逾149萬元。

另名黃姓男子在臉書刊登廣告，佯稱販售耐吉等名牌球鞋等商品，統計被害人數達66人，財損金額逾101萬元，檢方複訊後聲押獲准。

刑事局提醒，民眾如發現欲購買的網拍商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，而近期亦發生假買家透過私訊方式詐騙賣家的案件，故無論身為買家或賣家，遇有任何可疑狀況，或是面對不熟悉的交易模式應謹慎判別，再三考量切勿急躁，如有疑問立即撥打110或165反詐騙諮 詢專線主動求證，以免受騙上當。