台經院昨公布最新經濟預測，下修今年經濟成長率至1.66％，較上次預測下修0.65個百分點，也是繼中經院上周公布下修全年GDP至1.6％後，再有預測機構宣告今年保2落空，外界批評今年我國出口表現慘澹。對此，行政院發言人林子倫表示，政府將持續推升經濟動能，預估下半年景氣與經濟成長將趨穩。

林子倫指出，2016年至2022年，台灣年均經濟成長率為3.4％，高於同期間全球年均經濟成長率2.9％，在疫情期間、2020年至2022年均成長更超過4％，遠高於全球平均2.2％。同時，近三年來台灣的出口金額也持續增加，去（2022）年增率達7.4％，出口金額4794億美元，創下歷史新高。

林子倫表示，與亞洲各國相比，台灣2022年人均GDP達32643美元，為全球經濟體中第35名，亞洲排名第4，更首度超越韓國。2016年至2022年平均GDP成長率也達3.4％，高於新加坡的3.0％、韓國的2.4％、香港的0.4％、日本的0.2％，在亞洲地區表現亮眼。

林子倫強調，今年全球景氣受通膨與升息影響，上半年經濟表現疲軟，產業持續調整庫存，加上因過去三年台灣經濟表現快速成長，墊高基期，使台灣上半年出口出現負成長的情況。

他表示，政府將繼續推升經濟動能，包含投資台灣三大方案已突破2兆元新台幣並持續成長中，並且全力協助AI人工智慧、高效能運算資料中心以及車用電子等高端商機產業，可望提升下半年出口動能，民間消費也持續復甦，支撐餐飲、觀光、服務等內需，整體景氣與經濟成長預計於下半年能趨穩恢復。