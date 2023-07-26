高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓男子2021年發生11個月大的女兒在保母家跌倒，因頭部重創、不治身亡，懷疑女兒被保母虐待，網紅鳳梨（吳泓逸）為此更開直播聲援好友，如今案情大逆轉，檢方偵查過程中，在女嬰體內驗出毒品反應，查出是副作用導致跌倒身亡，認為女嬰的死亡與保母的照顧沒有因果關係，保母獲不起訴處分，同時，鳳梨臉書也被網友灌爆，要求他出面向保母道歉。

蔡姓男子不滿女兒交給保母後無端死亡，質疑女嬰遭虐，蔡男還揪人到保母家對保母動用私刑，身為友人的鳳梨為此開直播痛批：「妳如果沒那個耐性、如果不喜歡小孩，那妳就不要去做保母！」、「小孩就還小嘛、就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」鳳梨還曬出友人跟女兒最後一吻的照片，讓人看了鼻酸。

此事經檢警調查，發現在女嬰的體內留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。檢方調查後認為女嬰的死亡與保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。目前正另案偵辦女嬰生父是否涉及毒品罪。

如今案情大逆轉，鳳梨臉書也被網友灌爆，要求他出面道歉：「什麼時候要去跟保母道歉啊！」、「你這樣真的不行 跟保母一家人認錯吧」、「請去跟保母道歉」、「去跟保姆道歉啊 幫你朋友出氣的時候沒有想到吧」、「是不是應該要出來說些什麼了」、「保母有夠可憐 出來道歉啦」。

鳳梨臉書被灌爆。（圖／鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨臉書被灌爆。（圖／鳳梨 吳泓逸臉書）

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