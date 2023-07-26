杜蘇芮颱風來襲，台北果菜批發市場照常交易，台北農產公司表示，因應菜價波動，已加強聯繫產地增加每日供貨量，機動掌握供應人供貨狀況，昨日也增加釋出倉貯馬鈴薯及甘藍，同時密切與農委會農糧署聯絡，配合夏季蔬菜冷藏庫滾動式倉儲作業，確保市場供貨無虞。

北農表示，26日批發市場蔬菜到貨量為1499公噸，較25日減少5.6公噸，平均價格每公斤39.9元，較25日每公斤45.4元，下跌5.6元。北農呼籲，目前颱風尚未對產區造成影響，預估未來供貨量應不虞匱乏，民眾無須搶購囤積。