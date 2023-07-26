虐童案大逆轉！高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師，2021年將年僅11個月大的女嬰託付給蔡姓保母照料，未料2天後愛女就因頭部重創死亡，全案經好友網紅「鳳梨」（吳泓逸）在臉書揭露才曝光，而蔡男更曾在事後揪人到蔡姓保母的家動用私刑。此事經檢警調查，在女嬰的體內發現留有Ｋ他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。而新聞一出引發熱議，鳳梨臉書也被憤怒的網友出征，要求向保姆一家道歉，面對眾多質疑，女嬰生父「彫博」也在臉書發表聲明。

這起當初引發社會撻伐的虐嬰案，起因蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，質疑愛女遭虐，而好友網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書聲援，討伐蔡姓保母，蔡男甚至找來網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，過程中打了蔡姓保母3個耳光，引起不少議論。

蔡姓保母否認虐嬰，指稱當日女嬰坐在沙發前的地板上突然倒下，當時她沒接到，抱起女嬰後她哭了1、2聲後就不哭了，她發現女嬰身體抽蓄、眼神渙散，趕緊送醫急救，最終女嬰傷重不治。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有Ｋ他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含Ｋ他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。

彫博得知不起訴後，面對網友撻伐質疑，立刻在臉書反擊，全文如下：

我抽k跟在你家出意外到底有啥任何關聯？

是啊你們一開始就想用這招

但沒想到判決那麼扯

不起訴！

你們網友其實要講啥對我一點影響也沒有耶

我確實身邊關係確實比較複雜

是啊 我就是混社會

然後勒

我再怎麼爛

我也是盡力在賺錢養家啦

女兒給母親帶 睡也睡奶奶旁邊

開刀注射哪些東西這些事也還沒真正調查

網友不需要跟我留言那些

翻車？可笑。

有腦的人一看就明白他們在幹嘛

我絕對上訴到底 你們網友不用問我要交代什麼

我是要交代什麼

事實人在他家出事

甘我屁事

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