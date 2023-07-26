李興文（左）在片中是陳博正的同門師弟。（華影提供）

台灣正宗驅魔恐怖片、《粽邪》系列原班金獎團隊續作《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等跨世代實力派演員，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄等人驚嚇演出，耗時3年傾力製作，打造專屬於台灣民俗文化的驅魔恐怖片。

26日釋出電影幕後花絮鍾馗篇，曝光主要演員李興文、張庭瑚、陳博正、許安植等人，開拍前跟著宗教顧問陳貫豪法師上課學習科儀的畫面。導演廖士涵表示只要拍到有上吊場景、或是有屍體的戲，他都會找陳法師來現場「除煞」。

片中飾演歌仔戲團「藝華園」團長的李興文，因為兒子張庭瑚陷入危險，曾師承法師門下和陳博正為同門師兄弟的他，決心化身為鍾馗救出兒子。李興文表示，扮演馗爺涵蓋許多不成文的禁忌，包括畫鍾馗妝時禁止說話、禁止回頭、以及勾臉儀式後不能叫本名。

他在片場也有感應到難以解釋的神秘力量，但因為鍾馗是極具正氣、掃蕩群魔的神明，因此拍攝時他深感「神明護體」，彷彿有馗爺加持般，讓他順利將「跳鍾馗」開廟門、踩罡步的戲一氣呵成拍攝完成。

《粽邪3：鬼門開》日前也釋出鍾馗版全新海報，海報上全套鍾馗扮相的李興文手持長劍，散發出震懾各方的正氣凜然，為本片增添不少肅殺氣氛。而劇組上周末3天全台宮廟跑透透，鄒介中帶領演員李興文、吳奕蓉、阿倉、劉國劭、游否希為電影上映祈福。

一行人特地來到彰化水尾震威宮，此處為供奉鍾馗的開基祖廟，廟方親自致贈神明加持過的扇子給飾演鍾馗化身的李興文，上面有開光官印，是具備馗爺法力的扇子，除了受贈者外其他人不能隨意觸碰，也象徵李興文是獲神明認證的鍾馗化身，讓他直呼身負重責大任！

此外，電影首度曝光由范逸臣、任中強共同演唱電影主題曲《思念》，歌曲已數位上架。身為作曲兼製作人，任中強回憶在創作過程中發生很多沒遇過的怪事，先是過帶子時屢次中斷，歌曲在錄音室突然自動重播，還有製作整首歌中遇到的特殊感應，都賦予這首歌更多能量。