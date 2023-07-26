台中一位醫師娘和老公帶兒子到花蓮遊玩，沒想到5歲兒太過好動，在店內到處亂摸東西，由於店家制止無效便當面表示：「可以管一下妳的小孩嗎？」未料，此舉竟惹怒醫生娘，不僅口出惡言詛咒老闆，還要求親友刷負評，引發網友圍剿，對此，網紅潔哥發文砲轟：「很討厭那種有小孩就自以為有無敵星星的家長」。

潔哥指出女兒相當活潑調皮，對任何事物都充滿好奇心，不過會非常嚴格要求她：「不是自己的東西絕對不能摸」，倘若未遵守規定亂摸，便會直接將她帶離現場，接著便會告誡她為什麼不能摸，久而久之，女兒就知道手要放後面不能亂摸，雖然常聽到有人說：「小孩嘛～又不會怎樣」，對此，她強調純粹是教養問題，不是自己的東西本來就不能摸。

潔哥指出曾發過類似文章，但當時有人表示說要多寬容小孩，甚至跟她放話：「以後有小孩就知道了」，如今已經有女兒的她，立刻反擊對方：「現在我有小孩啦！有資格幹剿恐龍家長了嗎」，對此，網友紛紛回應：「寬容不是縱容，最起碼要尊重不是自己的東西」、「沒有任何人有義務包容忍耐別人的孩子」、「無法理解那位媽媽的邏輯，自己小孩不管怪別人，這孩子未來堪憂」。

網紅陳沂指出醫生娘不僅未道歉，還公審店家灌負評，事後反指被網路霸凌，竟然放話要告酸民，讓她無奈表示那叫做自作自受，而非所謂的霸凌，對於醫生娘揚言要寄出存證信函，她指出這是沒法律常識又愛裝懂嚇唬人會做的，對於醫生娘疑似遭網友圍剿後把臉書關版，她爆料：「據說是她過去疑似做八大和疑似賣假貨的事被起底，怕被起更多才關」。