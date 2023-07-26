隨著今年疫情趨緩，基隆市文化局主辦的「2023山海藝術節-基隆樂夏天表演藝術活動」將從本周末29日起，在基隆市國門廣場登場，這一系列包括有六大主題音樂演出，與三場重量級戲劇巡演，還有街頭藝人表演，帶著民眾享受港邊都市最潮的夏天。

基隆市長謝國樑表示，繼先前在海洋廣場設立港邊的咖啡廳後，將以「樂夏天」揭開序幕，讓搖滾樂符及魔幻戲劇伴隨海潮聲浪，帶大家找回微笑的力量，憶起基隆海港好客熱情的歡笑風聲。

基隆市文化局長江亭玫進一步解釋，自7月29日起，市府每周末的下午4時30分起，會有一系列的表演藝術展演。其中包括了六大主題音樂演出及3場戲劇巡演節目。

在六大主題音樂部分，包括了「爵色最潮」、「流行最前線」、「異國最浪漫」、「動漫最高」、「在地最Chill」以及「琴聲最美」，將有17組優質團隊輪番上陣。

另外，市府也邀請國際知名團隊「如果兒童劇團」、「FOCA福爾摩沙馬戲團」、「狂美交響管樂團」及「臺灣特技團」舉辦三場重量級「戲劇巡演節目」，將在國門廣場、暖暖碇內十五號公園、國立海洋科技博物館碧水巷廣場演出。

基隆市文化局透露，「2023山海藝術節」活動多元精彩豐富，現場還有街頭藝人即興創作，市集攤位更不容錯過，邀請大家這個夏天一起到基隆狂歡作樂，感受山海城市的獨特魅力，更多詳細活動資訊請上基隆表演藝術官網查詢 https://klneartsnew.klccab.gov.tw/ 。