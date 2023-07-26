Base hit for Trevor Story in the first inning pic.twitter.com/seXEpndkwK — Portland Sea Dogs (@PortlandSeaDogs) July 23, 2023

波士頓紅襪在交易截止前把本季游擊守備最糟的「基凱」賀南德茲（Kiké Hernández）賣回洛杉磯道奇，換來兩位小聯盟投手，但是退役左投尼考斯基（C. J. Nitkowski）指出道奇可能吃虧了。

尼考斯基在大聯盟廣播節目說：「我不知道這能否解決球隊的問題，球隊需要一個可以兼守外野和內野的球員，但我不確定球隊該把他放在內野，他的傳球一直是很大的問題，我不認為他能滿足球隊的需求。」

賀南德茲在外野的守備較好，但他在紅襪游擊位置的表現實在太糟，主要是紅襪內野手史多瑞（Trevor Story）、張育成都在養傷的時候，紅襪不得已讓賀南德茲站游擊。

紅襪上季的主力二壘手史多瑞即將回歸，總教練柯拉（Alex Cora）本周明確表示將讓史多瑞回去守游擊，他在洛磯隊的時候就是游擊手，復健賽展現投打都有良好狀態。如果史多瑞照預定計畫去守游擊，阿洛尤（Christian Arroyo）、張育成將被固定在二壘，中外野則有打擊狀況極佳的杜蘭（Jarren Duran）。

這一切的起因是紅襪失去明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts），一些紅襪球迷埋怨球隊沒有將他留住，讓他在自由市場跑去教士，導致大半季二游守備出現問題。張育成也是因此獲得機會，紅襪為加強二游深度而與他簽約1年。