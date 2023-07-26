漢光演習桃園機場反空機降26日登場，空中科目由兩架阿帕契直昇機對地面守軍展開俯衝攻擊。（陳麒全攝）

今年漢光演習，在國家關鍵基礎設施中，納入煉油廠遭攻擊的防護演練。蔡英文今天表示，桃園煉油廠是國家第一級的防護目標，攸關社會民生、經濟的運作。此次演練，就是要設想可能遭遇的攻擊或災害，來建立周全的應變對策，有效保護國家重要的基礎設施，她也指示廠方加入網路的攻防應處，來降低網路攻擊的風險和影響。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副祕書長黃重諺、國安會副祕書長陳文政、劉得金、內政部長林右昌、輔導會主委馮世寬、經濟部次長曾文生、參謀總長梅家樹、陸軍司令鍾樹明及作戰區指揮官葉國輝等人陪同，前往桃園煉油廠，視導「漢光39號演習—國家關鍵基礎設施防護演練」。

蔡英文抵達後，首先聽取「行程暨桃園煉油廠防護具體作為」及「網路攻防演練」簡報，隨後前往灌裝工場視導實兵演練，包含「反特攻突擊、無人機處置」、「反機降作戰」及「戰災搶救演練構想」等課目，並向軍方結合地方憲警消調及民防總力等共同參與演習的夥伴發表精神講話。

今天的演習，包括軍、憲、警、消、特種防護團都全力投入實兵演習。蔡英文表示，大家不但反應迅速，更是合作無間，她感謝大家的努力，也特別感謝桃園市後備旅步一營，負責整合地區的民力、物力，讓今天的演習順利進行。

她說，桃園煉油廠是國家第一級的防護目標，攸關社會民生、經濟的運作。這次特別在漢光39號演習中，納入煉油廠的防護演練，就是要設想可能遭遇的攻擊或災害，來建立周全的應變對策，有效保護國家重要的基礎設施。

演習中，除了針對廠區的災防搶救，也加入網路的攻防應處。這個部分，她請廠方在平時多加演練，並且加強資安防護的基礎建設，來降低網路攻擊的風險和影響。

蔡英文指出，我們要從全社會防衛的概念出發，整合運用軍事、中央、地方政府、以及民間的合作防護資源，並且協調各單位共同合作。因此，我們第一次在演習中整合這麼多單位，就是要讓大家建立夥伴關係、培養合作默契，如果發生狀況，才能夠發揮組織功能，維持正常運作。

她強調，關鍵基礎設施和國家安全、民生需求息息相關。我們要持續強化各項防護演練，在面臨威脅時，有能力快速復原，並且降低設施運作中斷的影響。為了提升對國家關鍵基礎設施的保護，今年5月，我們完成了22部相關法案的修法工作，針對實體破壞及虛擬侵害等行為，都加重刑責。

她感謝所有參與演習的人員，包括內政部、國防部、還有所有軍團、負責的指揮官、以及所有的工作同仁，期盼和大家一起持續提升臺灣的耐災韌性，為守護國家來努力。