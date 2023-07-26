號稱是「輔大陳若儀」的女網友Kelly今年初因「流水席之亂」鬧到婚事告吹，沉寂數月，Kelly近日分享與前男友復合的消息，但才過1個多月就被打臉說已分手，男友昨天甚至發文澄清不可能和好，而今天Kelly的前小姑也戰無緣弟媳，PO出多張對話截圖說「都交新男友了，為何還傳訊息給我哥？還要他陪你去挑禮物？」Kelly的奇葩行徑讓前未婚夫也求饒說「放過我吧！」再度掀起網友討論。

一名疑似是Kelly前小姑的網友今在「匿名2公社」PO出多張對話截圖，表示「妳不是已經交新男朋友了嗎？又傳這些訊息給我哥是什麼意思？還要我哥陪妳去挑生日禮物？」並忍不住挖苦Kelly說「以為最近發生的事我都不知道？是不是忘了我也在社團裡面？」

從截圖中可見，Kelly傳訊息給未婚夫，先是詢問對方最近還好嗎？接著說自己生日快到了，可不可以陪她去買禮物，甚至還問說「能不能打電話聊聊？我想聽你的聲音！」讓前未婚夫看了忍不住跟妹妹吐槽，除了秀出Kelly打了好幾通電話的紀錄，也發送了一個「放了我吧！」的貼圖。

貼文引起網友討論，「這太狂了」、「又要回去找前未婚夫金主了」、「我真心覺得鄉土劇弱爆了，要不試試改播妳們的真人秀」、「前未婚夫快逃啊」、「還不懂嗎？就是生日到了，要禮物才回來找你」、「小姑回歸，這算是第三季嗎？」