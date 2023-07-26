最新全國縣市施政滿意度調查出爐，台中市市長盧秀燕榮獲施政金獎，其施政滿意度80.3%、幸福感88.6%，一舉橫掃「縣市長施政滿意度」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」、「觀光旅遊」、「藝術文化」、「幸福感」共10面金牌，不僅刷新去年9面金牌的紀錄，更榮登六都之冠。此消息引發熱議，不少在地網友則直呼「我台中我驕傲」、「以妳為榮」。

台灣世界新聞傳播協會今（26）日公布2023年「全國縣市施政滿意度調查」，調查內容除了縣市長施政滿意度，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、幸福感，共11個施政面向。訪問期間自2023年5月24日至7月4日止，共成功訪問13937份有效樣本。

該民調顯示，盧秀燕不僅縣市長施政滿意度80.3%、幸福感88.6%，雙雙榮獲六都第一；在經濟發展、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化等面向，也都榮獲六都第一，成績相當亮眼。台中市此次勇奪10面金獎，比去年的9面金獎還要多，刷新盧市府執政紀錄，展現「媽媽市長」超越藍綠的女力氣勢。

民調結果掀起網路討論，網友湧入相關連結留言：「我是台中人，有這種市長真的很驕傲」、「我台中我驕傲」、「我們的媽咪市長讚啦」、「媽媽市長最棒了」、「盧市長，我們以妳為榮」、「這才叫真正的專心市政」、「好好做事，人民得利」、「昨天蔡英文確診盧市長也率先去留言祝福，這就是格局」。