李鍾熙表示，今年海外參與者約有1500人，有25~30%來自海外國家，包括美、日、澳、大陸、新加坡等等，今年剛好遇上颱風來攪局，明年度海外參與度將會比今年更好！

李鍾熙表示，今年的大會主題定為「擁抱亞洲動能」（Embracing Asian Dynamics），規模更勝往年，也是疫情後首次完全回歸實體展會。此次大會不僅規劃了為期3天、多達22場的主題演講，將於明（27）日開幕、於南港展覽一館舉辦的「亞洲生技大展」，更設有超過2,000個攤位、1,800場商機媒合；此外，自去年起舉辦的「多國區域合作論壇（Regional Collaboration Forum）」也擴大辦理，將有超過30家國外廠商參與。

全球生技協會副總裁Susanna Ling指出，未來10年亞洲是全球醫藥市場的重要趨動力，需要更多樣的合作與發展商業化，台灣創新發展，吸引各界興趣，也讓患者有更好的治療機會。她指出，現在世界每年都診斷出很多罕病，現階段有一萬多種疾病很難達到有效的治療，希望疫後能有更多治療、治癒的方法，業者需要合作來迎接挑戰。

國家科學技術委員會副主委陳儀莊指出，精準健康、CDMO是今年的兩大重點，也是台灣生技業發展的兩大焦點領域。2021年科技部(現已改制為國科會)、經濟部、衛福部跨部會推動「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，將數位科技與生醫結合、開發創新產品；另一方面，臺灣也跟上全球快速崛起的CDMO成長趨勢，自去年起首度開設CDMO主題專區、展出業者的策略與服務項目，都成為今年展覽中的亮點。

其他還有多名國際嘉賓，指出未來全球健康產業重點發展趨勢。Syneos Health資深副總裁Sam Wilson，分享2023年健康趨勢，並指出醫療事務創新、數位轉型和聚焦外包的併購策略為三大亮點；Frost & Sullivan健康照護及生命科學總監Unmesh Lal，分享精準健康從患病照護（sickcare）到健康照護（healthcare）的成長機會。