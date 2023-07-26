許多人一感到急性疼痛時，會吞服止痛藥來緩解疼痛，但一項新研究發現，這可能是更不智的行為，因為類固醇與NSAIDs（非類固醕消炎藥）等止痛藥物可以立即紓解疼痛，但卻會導致長期的慢性疼痛，因為發炎反應有助修復受損組織，干預發炎反應會延長組織修復的時間，從而導致慢性疼痛。

腎臟科醫師江守山在其臉書引述一篇刊登於2022年5月的《科學轉化醫學期刊》（Science Translational Medicine）的研究。該篇研究指出，類固醇和NSAIDs止痛藥物可以立即紓解疼痛，但它們可能導致長期慢性疼痛。

加拿大、美國和歐洲的研究人員表示，因上述藥物干擾身體的發炎反應，而發炎反應有助於修復受損組織。研究人員指出，身體會發炎是有原因的，而干預它反而有危險。

研究人員在分析一群下背痛患者時發現。標準止疼藥阻礙了特殊類型白血球中性粒細胞（neutrophils）傳播，而這種中性粒細胞會啟動身體受傷的癒合過程。在進行小鼠實驗時，研究人員發現阻止中性粒細胞會使疼痛持續時間延長10倍。

此篇研究的發現與另一項約50萬人的研究結果相似，參與者在服用止痛藥治療原始急性疼痛後，仍然經歷著2~10年的疼痛。研究人員並表示，雖然人們需要擺脫抗發炎藥物，但有疼痛的患者也別失望，因為已有更多方法可治療急性疼痛。