國民黨總統參選人、新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜日前砲轟，民進黨「貪汙腐敗、謀財害命」，遭民進黨立委兼發言人林楚茵回嗆，民進黨政府執政至今，沒有出現重大的弊案及貪腐事件，兩人指控毫無根據、混淆視聽。對此，臉書粉專「政客爽」痛批，前總統陳水扁的貪汙案是世界聞名，民進黨創造了第1位因貪汙入獄的中華民國總統，「這叫沒有重大貪腐事件」？

林楚茵昨（25）日指出，國際透明組織今年1月公布了全球清廉印象指數，台灣在東亞地區排名第4，清廉指數比國民黨執政時期高，「這是一個國際認證的事實」。

「政客爽」今在臉書發文狠酸林楚茵「今年才出生？還是個孩子嗎？」他痛批，陳水扁的貪污案世界聞名，民進黨創造了中華民國第1位因貪汙入獄的總統。此外，陳水扁有案在身，但在民進黨執政下，他卻可以在外面到處走、開節目、玩臉書哏圖，「這叫沒有重大貪腐事件哦？」

許多網友也在「政客爽」該篇貼文留言，「民進黨只有超大弊案並無重大弊案，別再耍嘴皮了」、「只有政黨輪替，弊案才會曝光」、「睜眼說瞎話」、「新竹大祕寶不算嗎」、「此地無銀三百兩，簡直是滑天下之大稽」。