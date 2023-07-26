求職季正旺，你有顧到眼睛健康嗎？好不容易盼到疫情解封，準備求職回到工作崗位，適逢社會新鮮人求職，為了保住自身優勢，於是守株待兔死盯求職網站，尋找適合自己的職缺出現，結果眼睛開始出現搔癢及疲累症狀，這時千萬別只有猛點眼藥水，掌握以下熱敷、冰敷的訣竅，你也可以守護自己的靈魂之窗。

用眼過度會導致眼壓升高，更甚則會昏頭脹痛，原因在於頭部的神經密布，其中枕神經分別位於頭部的正後方及靠近後腦勺的區域，因此當頸部肌肉過於緊繃，枕神經便容易受到壓迫，此時疼痛就會出現。

那麼，該怎麼做可以減緩頭痛或降眼壓？熱敷就是一個好方法。它有助於血液循環、肌肉放鬆，因此使用溫毛巾熱敷雙眼約10分鐘，可以舒緩疲勞及乾澀。若是洗澡時，洗髮精不小心跑進眼睛造成刺痛該怎麼辦！用熱水沖洗？還是冷水沖掉？可以揉眼睛嗎？當下只要將雙眼輕輕閉上，再用冷水沖洗，並在洗完澡後以乾淨毛巾包裹小冰枕，進行冰敷即可；原理在於發炎中的眼睛不適合熱敷，必須仰賴冰敷來抑制發炎、止癢、消除疼痛感，好讓血管收縮幫助消腫，但若是不適感持續，建議尋求專業協助，才不會讓傷害像雪球般越滾越大。

隨著3C產品的普及，眼疾問題越趨嚴重，因此保護靈魂之窗更顯重要。美國眼科醫學會(AAO)曾經推廣「20-20-20法則」，意指每看3C螢幕20分鐘後，雙眼就要休息20秒，並望向20英尺的遠方，如此才不會讓雙眼過度疲勞，造成無法挽回的後果。