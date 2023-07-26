美國聯邦眾議院院會於美東時間25日下午通過「台灣國際團結法案」。外交部表示，這是美國國會以具體行動，反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），旨在反制中國試圖透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻礙台灣參與國際組織的惡劣行徑，強調該決議僅處理中國代表權問題，未涉及台灣。法案在今年5月16日獲聯邦眾議院外交委員會無異議通過，15日再順利通過眾議院，後續將送交聯邦參議院審議。

外交部發言人劉永健指出，數十年來，中國持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議中僅提及「中國代表權」，卻藉此用以打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為其虛假的「一個中國原則」的國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權。

他說，「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。對於美國國會友人再次不分黨派展現對台灣國際參與的堅定支持，外交部表示誠摯肯定與感謝。

外交部強調，作為國際社會負責任的成員，台灣將持續攜手與美國等所有理念相近國家緊密合作，深化全方位夥伴關係，為全球共同面對的各項挑戰盡力作出貢獻。