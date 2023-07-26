林姓女子近日到帶5歲兒到花蓮一間餐廳消費，兒子因任意觸碰店家擺飾及冰箱，還在階梯跳上跳下，遭老闆出聲制止，她氣得在網路發動親友公審反被網友砲轟，不僅臉書被灌爆，醫生娘的身分也被起底，只好暫時將臉書關閉，她今日接受媒體訪問表示，兒子雖好動但不過動，認為店家過去曾多次遭消費者評論態度不佳，認為網友僅憑她拍攝的影片就斷章取義，強調「我不會因為這件事就躲起來，我會勇敢，不然以後怎麼教小孩。」

據《三立新聞網》報導，林女承認兒子活潑好動，但不至於過動，她採取的教養方式，就是讓孩子去跌、去撞，自己碰撞受傷了，也絕對不會向店家索取賠償。當時在店裡的狀況是她一邊研究菜單，一邊跟開車的先生通話，兒子觸摸塑膠恐龍、在台階上蹦跳，甚至想打開冰箱等舉止，整個過程不到2分鐘，卻因此被老闆直接喝斥，令她相當無奈。

林女表示，若店家是兒童不友善的店家，就應在店外張貼公告，「我們不會自討沒趣。」她也提及當時在Google搜尋到該店家時，就已發現很多負評，內容多半和老闆態度不佳有關。

至於她的臉書被網友灌爆、個資遭起底、被轉發到爆料公社等，她說網友僅靠她拍攝的影片就下定論、評斷，沒有目擊整個事發過程是斷章取義，且很多都是匿名，她直言「我不想跟在網路匿名的人溝通」，會關閉臉書完全是親友勸她暫時別使用，但她強調她不會因為這件事情就害怕躲起來，任由他人曲解，「我會堅持住、勇敢，不然以後我怎麼教育小孩。」