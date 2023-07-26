SM行情從6月底開始回穩上漲，一改第二季持續下探窘境。因國際油價走高，宏觀情緒轉好，而大陸供應增長不及預期，分別是乙苯效益優於苯乙烯效益，導致SM產量下降，及檢修裝置重啟時間推遲和在產裝置計劃外停工；加上近期計劃外的出口需求增加，烘托7月SM價格走升。

廠商指出，市場原預計7月大陸產量138萬噸，主港累庫5萬噸附近，但計劃外變化讓DSM產量增長不及預期，主港庫存未升反降。搭配國際油價走高，提振石化上游苯原料上漲，雖7月SM價格上漲非純苯推動，但也未拖累SM價格上漲，SM利潤不斷改善。

此外，大陸SM大裝置在5、6月檢修較為集中，原計劃7月陸續開始重啟，大部分集中在7月中，但因部分客觀原因，裝置重啟大多有所推遲；新裝置開車負荷也不及預期，負荷維持中低位水平。加上天津大沽、海南煉化等SM裝置也有計劃外停工，供給轉趨縮減。

分析師認為，目前SM下游PS庫存處於低位，訂單尚可，ABS行業尚有利潤。伴隨傳統金九銀十前提，目前部分終端對雙十一、雙十二尚抱有向好預期，家電廠9月排產計劃預計增加，8月下仍有在補貨預期下價格偏強。