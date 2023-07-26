因為新冠肺炎疫情停辦3年的國內夏季籃球盛事威廉瓊斯盃籃球邀請賽，今年重磅回歸，將在8月份於台北市和平籃球館進行，女子組8月5日登場，男子組8月12日接著熱戰，要讓台灣籃球迷重溫夏日籃球熱。

邁入第42屆的瓊斯盃籃球賽，是國際籃總FIBA正式國際賽事，儘管因為新冠疫情停辦3年，但賽事悠久歷史，仍是亞洲最著名的老牌國際邀請賽，今年包括球迷喜愛的日本、韓國、菲律賓等國都將派隊來台參賽，屆時經典戲碼精彩可期。

本屆瓊斯盃女子組賽程於8月5日到9日進行，除了地主中華藍與中華白，還有日本、韓國、菲律賓與伊朗等隊參賽，其中菲律賓和伊朗隊都是國家隊，日、韓則是職業隊，而中華隊在6月底亞洲盃女籃賽敗給菲律賓過，期待這次在主場復仇，中華藍隊由鄭慧芸執教，而由年輕球員組成的中華白隊，則由柯孟儀領軍，兩支中華娘子軍將全力為留下冠軍全力以赴。

男子組將從8月12日到20日舉辦，地主同樣派出中華藍、白兩隊，還有日本、韓國、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、卡達、伊朗與美國等隊參賽，國家隊1隊中華藍集結劉錚、林庭謙與陳盈駿等旅外好手齊聚，搭配新台灣人阿提諾與阿巴西，戰力可期；中華白則話題不斷，華裔小將賀博、賀丹備受矚目，搭配馬建豪、簡廷兆及T1聯盟今年選秀狀元林信寬等好手，期待展現年輕有勁的活力。

本屆瓊斯盃女子組和男子組都採單循環賽制，男、女首日賽事都有中華白出戰日本的精彩對決，男子組首日開幕典禮後還有中華藍、菲律賓的精彩戲碼，賽程最終日中華藍則要跟韓國為瓊斯盃上演有如燦爛煙火般的壓軸重頭戲。