有「鑽石之王」之美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston)，今年夏天以瑰麗繽紛珠寶，打造充滿詩意、盎然生機的花園迷宮，除了珠寶藏家鎖定珍藏的珍稀罕見的粉紅鑽與藍鑽戒指，主石重達68.79克拉的藍寶色項鍊，到一件以近千顆綠色寶石打造的項鍊，如雨林般鋪洩在女人的粉頸，充滿歡愉喜悅的夏日氣氛。

海瑞溫斯頓夏日以彩色寶石打造奇幻花園，Winston Cluster系列藍寶石鑽石項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

即起登台的海瑞溫斯頓下午茶宴，為台灣VIP獻上多枚珍稀彩色鑽石戒指，包括一枚The Winston Blue藍鑽戒指，一枚粉紅鑽戒指，以及Hope藍鑽戒指，藍鑽主石在粉鑽與白鑽的襯托下，更加湛藍璀璨，奢華再升級，近來彩色鑽石價格不斷飆升，不僅是投資標的，且具收藏價值。

以花朵為主題的珠寶作品，也是永恆經典的傳世之作，勿忘

海瑞溫斯頓枕型粉鑽戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

我Forget-Me-Not系列的可愛小花朵珠寶，以彩色寶石勾勒夏季繽紛綻放的花朵，靈感源自陽光下向日葵燦爛綻放的Sunflower系列紅寶石珠寶套組，充滿生命力的New York系列718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石耳環，呼應夏日花園熱情四射的氣氛。

海瑞溫斯頓Majestic Escapes頂級珠寶系列Rainforest項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指，主石是一顆緬甸4.91克拉橢圓形無燒星光紅寶石，在陽光下會出現星光，令人驚喜。深受貴婦名媛喜愛的Winston Candy系列珠寶，以瑰麗繽紛的彩色寶石打造夢幻甜美的糖果世界，滿足女人最甜美的慾望。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表，淺藍色雙圈表帶款。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

充分展現海瑞溫斯頓珠寶鑲嵌工藝與美學品味的萬花筒Winston

海瑞溫斯頓萬花筒Winston Kaleidoscope系列粉紅剛玉項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

海瑞溫斯頓 Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

海瑞溫斯頓 Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

Kaleidoscope系列珠寶，以細膩捕捉萬花筒繽紛五彩的色彩堆疊之美，光影、色彩、質感與尺寸比例的絕妙平衡，以紅寶石、綠色沙弗萊石、紫色藍寶石與海藍寶石、綠松石與丹泉石等勾勒絢麗繽紛的色彩盛宴。Majestic Escapes系列珠寶則以綠色寶石詮釋夏日雨林的盎然生機，數百顆深淺不一的綠色沙弗萊石和鑽石，鋪陳豐富多樣的雨林景觀。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表也有新作品，強烈的紅色調、柔美的粉藍與粉紅色調，在閃亮的鑽石和珍珠母貝的詮釋下，顯得優雅動人。