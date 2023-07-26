有「鑽石之王」之美譽的海瑞溫斯頓 (Harry Winston)，今年夏天以瑰麗繽紛珠寶，打造充滿詩意、盎然生機的花園迷宮，除了珠寶藏家鎖定珍藏的珍稀罕見的粉紅鑽與藍鑽戒指，主石重達68.79克拉的藍寶色項鍊，到一件以近千顆綠色寶石打造的項鍊，如雨林般鋪洩在女人的粉頸，充滿歡愉喜悅的夏日氣氛。

海瑞溫斯頓夏日以彩色寶石打造奇幻花園，Winston Cluster系列藍寶石鑽石項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓夏日以彩色寶石打造奇幻花園，Winston Cluster系列藍寶石鑽石項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

即起登台的海瑞溫斯頓下午茶宴，為台灣VIP獻上多枚珍稀彩色鑽石戒指，包括一枚The Winston Blue藍鑽戒指，一枚粉紅鑽戒指，以及Hope藍鑽戒指，藍鑽主石在粉鑽與白鑽的襯托下，更加湛藍璀璨，奢華再升級，近來彩色鑽石價格不斷飆升，不僅是投資標的，且具收藏價值。

以花朵為主題的珠寶作品，也是永恆經典的傳世之作，勿忘

海瑞溫斯頓枕型粉鑽戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓枕型粉鑽戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

我Forget-Me-Not系列的可愛小花朵珠寶，以彩色寶石勾勒夏季繽紛綻放的花朵，靈感源自陽光下向日葵燦爛綻放的Sunflower系列紅寶石珠寶套組，充滿生命力的New York系列718 Marble Marquetry錳鋁榴石鑽石耳環，呼應夏日花園熱情四射的氣氛。

海瑞溫斯頓Majestic Escapes頂級珠寶系列Rainforest項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓Majestic Escapes頂級珠寶系列Rainforest項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

海瑞溫斯頓Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指，主石是一顆緬甸4.91克拉橢圓形無燒星光紅寶石，在陽光下會出現星光，令人驚喜。深受貴婦名媛喜愛的Winston Candy系列珠寶，以瑰麗繽紛的彩色寶石打造夢幻甜美的糖果世界，滿足女人最甜美的慾望。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表，淺藍色雙圈表帶款。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表，淺藍色雙圈表帶款。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

充分展現海瑞溫斯頓珠寶鑲嵌工藝與美學品味的萬花筒Winston

海瑞溫斯頓萬花筒Winston Kaleidoscope系列粉紅剛玉項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓萬花筒Winston Kaleidoscope系列粉紅剛玉項鍊。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓 Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓 Winston Candy系列桃紅色尖晶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓 Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)
海瑞溫斯頓 Marvelous Creations系列星光紅寶石戒指。 (Harry Winston提供／陶福媛台北傳真)

Kaleidoscope系列珠寶，以細膩捕捉萬花筒繽紛五彩的色彩堆疊之美，光影、色彩、質感與尺寸比例的絕妙平衡，以紅寶石、綠色沙弗萊石、紫色藍寶石與海藍寶石、綠松石與丹泉石等勾勒絢麗繽紛的色彩盛宴。Majestic Escapes系列珠寶則以綠色寶石詮釋夏日雨林的盎然生機，數百顆深淺不一的綠色沙弗萊石和鑽石，鋪陳豐富多樣的雨林景觀。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表也有新作品，強烈的紅色調、柔美的粉藍與粉紅色調，在閃亮的鑽石和珍珠母貝的詮釋下，顯得優雅動人。

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