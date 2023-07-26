《掃毒3：人在天涯》有各式各樣的軍火武器，交火橋段令人看得血脈噴張。（華映提供）

香港天王郭富城在最新作《掃毒3：人在天涯》扮演警方臥底，他表示自己演戲多年，不太喜歡重複演出相似的角色，「要是和之前角色太相似，我會拒絕，我想演出從沒演過的角色，所以會好好挑劇本，思考角色。」他透露從影以來，真的沒有演過警察臥底，讓他覺得這次的演出很有新鮮感。

電影拍攝最讓郭富城覺得難忘又振奮的，是劇組為了讓動作場面更逼真，調到大量真的槍枝當作演出道具，讓動作場面更有震撼力，劇組在動作指導的安排下，確認一切安全，便讓演員們拿著真槍演出，現場一共有18種真實槍械上陣，包括各式手槍、AK47等，可說是火力十足，讓畫面更加衝擊。

郭富城表示首次手持真的AK47開槍時，印象非常深刻，「那個後座力及震撼程度，還有槍的聲音，真的很難忘。」他還忍不住自嘲說：「當時安排道具的同事還問我要不要戴耳塞，我立刻回不用，心中想著不就是開槍，之前的警匪片中開過很多次了。沒想到一ACTION，我一扣板機，那聲音大到好像要震穿我的耳膜般，現場的玻璃也一直震動，幸好我的耳朵還頂得住啊！」

郭富城透露有一場他在車廂內開真槍的戲，槍聲有如在山洞中迴音，音量更加放大，導演邱禮濤追求完美，拍了3、4次才OK，但他甘之如貽，手拿真槍的演出，讓他真實感受到槍戰的激烈，興奮說：「這樣的動場面我很享受，做演員就是要有玩心，可以頑皮一些，繼續嘗試新的東西。」

郭富城透露2012年拍攝《掃毒》第1集時，曾經有邀請他演出，但因為檔期問題而放棄，這回邱禮濤邀請他加盟，他讚美邱禮濤的執行力超高，講解劇情和情緒都能一針見血，「邱禮濤是個很優秀的導演，希望之後可以合作更多的作品。」