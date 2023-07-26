新竹市環保局近來針對亂丟垃圾熱點，如建國公園裝設科技執法監視設備、破袋稽查，稽查人員也攜帶移動式監視器採證。市府指出，今年上半年違反廢棄物清理法共裁罰311件，包括任意棄置垃圾191件，疏縱犬隻任意排便、亂丟菸蒂、任意張貼或懸繫掛違規廣告等120件，皆處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局近來收到不少民眾陳情，有民眾亂丟菸蒂或垃圾，而且一旦有人丟垃圾，其他人也會心存僥倖跟著丟。為維護市容整潔，環保局在建國公園等棄置垃圾熱點，裝設科技執法監視設備、破袋稽查，稽查人員也會隨身攜帶移動式監視器採證。

環保局長江盛任表示，根據統計，今年上半年針對違反廢棄物清理法裁罰案件高達311件，包括任意棄置垃圾包191件，疏縱犬隻任意排便、亂丟菸蒂、任意張貼或懸繫掛違規廣告等120件，皆處1200元以上、6000元以下罰鍰。

江盛任也指出，民眾切勿貪圖一時之便亂丟菸蒂，也不要看到有垃圾包就心存僥倖跟著丟，更提醒房屋仲介等有廣告需求的業者，多利用電子媒體進行銷售，不要再任意張貼、懸掛違規廣告。

環保局也鼓勵民眾檢舉違規汙染行為，若有發現環境汙染問題，可撥打公害陳情專線通報環保局追查汙染源，一旦查獲將依法告發處分。另外，7月15日至8月15日也將辦理「年中環境清潔月活動」，歡迎各里長及義工隊踴躍參加。