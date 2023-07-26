截至新冠疫情初發之時，2020年元月1日，有287萬外國人住在日本。路透社指出，從此數據來看，日本民眾不生育之下，當地老齡化嚴重，所形成的缺口，就剛好由其它國家的人來填補。

日本政府統計，截至2023年元月1日，日本國民數量已連續14年在減少，數目減少約80萬人，降至1.2242億。同時，日本境內全部47個都道府縣的居民人數，也首次全面下降。

日本新生兒出生率過低，故自2008年達到高峰後，之後就每況愈下，國民人數一年比一年低，去年也重寫歷史新低量。在年輕人愈來愈少情況下，日本政府決定要雇用更多女性民眾，以及協助老年人就業。

岸田文雄政府已把生育率提升當作首要任務之一，儘管日本政府債臺高築，仍規畫每年撥出3.5兆日圓，約250億美元，當作鼓勵生育的各種補貼，像是兒童保育以及支持有子女要養的父母等。

根據日本民間智庫在2022時所做的統計，最晚到了2040年，日本需要大概4倍之多的外籍勞工，才能達到中央政府希望看見的經濟成長。目前，東京的外國居民最多，有58.11萬左右，約占這個首都總人口的4.2%。