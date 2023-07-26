針對台北流行音樂中心1.9億工程款爭議，蔣萬安市府與文化部近日頻頻槓上前市長柯文哲。民進黨台北市議員許淑華表示，北流1.9億的問題很簡單，文化部同意撥給柯文哲北市府蓋北流的預算上限就只有60億，60億預算之外的1.9億追加款就是柯文哲北市府要負責的。許淑華強調，根據過往文件顯示，整個調解過程中，北市府從未通知文化部參與開會調解，直到最後要付1.9億了才通知文化部。

許淑華說，柯文哲不斷地把簡單的問題複雜化，指責文化部公文往來拖延時間，指責蔣萬安可以用第二預備金付錢，就是卸任後想將責任推給文化部跟蔣萬安。「柯市長有時間拍影片稱讚自己了不起負責，卻沒時間跟大家解釋，為什麼『負責』的柯市長，在任時只負責把帳單傳給文化部，就要文化部多付1.9億？」許淑華說，也難怪文化部要花那麼長的時間去釐清相關爭議款項的項目、原因及責任歸屬，也不斷提醒台北市當初談好的統包價格就是60億。

「這並不是延宕，是替納稅人嚴格把關。」許淑華說，為了避免柯文哲又要選擇性失憶，根據北市府送文化部要1.9億的函文及歷程中的調解紀錄，整個調解過程中，北市府從未通知文化部參與開會調解，直到最後要付1.9億了才通知文化部。

「試想，如果你找包商幫忙蓋房子，談好你最多就只能出60億，過程中包商自行追加預算，都沒有通知你，最後房子蓋好才送62億的帳單來，你收到帳單會馬上付錢？」許淑華說，這些都是必須去釐清的，特別當你掌管的是公家預算，動支科目都有一定限制，更必須嚴加審查，不是一句「用二備金付錢」就能解決的。

許淑華也喊話柯文哲，負責任不是拍拍影片，嘴巴上說說就可以了。「平常說自己最認真最負責的人，真正要負責時，又變成『你負責我買單』，是最令人看不起的。」許淑華說，又想要北流開唱當政績，又罵北流都是太監，又不願意在任內結清1.9億追加款，這就是柯市長負責任的表現？