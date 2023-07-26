國民黨24日召開中央評議委員會時，中評委邱復生要求把高雄市前市長韓國瑜，列為不分區立委第一位，立委參選人徐巧芯也認同，讓韓作為全台輔選的「隊長」，一份網路投票顯示有超過七成民眾支持。但藍委陳玉珍認為，韓國瑜排到席次邊緣催票的效益更大。對此，前立委郭正亮今(26日)預言，「我認為韓國瑜不會答應」，透露上個月剛與韓吃過飯，看不出來韓國瑜2024有要參選的意思。

《NOWnews》25日起針對「你支持國民黨將韓國瑜列為不分區立委第一名嗎」進行網路投票，有73.29%的民眾支持。陳玉珍昨在受訪時指出，若以政黨票的角度來說，把他放在比較邊緣的順位，可能會有較佳的催票效果；徐巧芯則認為，韓國瑜應放在第一名，全台輔選當隊長，也說自己其實很早就想提議此事，但擔心有不同聲音導致破局。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，徐巧芯擔心的「不同聲音」主要就是韓國瑜，「我看不出來韓國瑜2024有要參選的意思」。他也透露，大約一個月之前曾與韓國瑜吃過飯，韓是很坦蕩蕩的人，「我認為他答應的機會不高」。

對於邱復生的提議，郭正亮表示可以理解，是希望讓韓國瑜成為選舉活動的一份子，排在不分區也算是一份子，一起幫忙助選。但要放在席次邊緣還是放在第一名，郭正亮認為，這還是要看個人，排邊緣是衝票、排第一是號召，就看認為哪件事比較重要。主持人也問郭正亮，「那你認為呢？」郭正亮笑著說，「我認為韓國瑜不會答應」，蠻了解他的，不認為韓國瑜會答應。