苗栗縣政府為深化公務同仁與綠能產業廠商廉能意識，宣導縣綠能產業便民措施，建立公私協力合作夥伴關係，以促進綠能產業發展，26日舉辦「提升綠能產業發展暨便民措施」論壇活動，由苗栗縣長鍾東錦及苗栗地方檢察署主任檢察官劉偉誠共同為論壇主持致詞。

論壇邀請法務部廉政署組長劉耀中、經濟部能源局組長林文信、中華民國太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋及台灣透明組織副執行長廖興中到場指導，並請鄧桂菊副縣長擔任論壇主持人。本活動結合法務部廉政署、臺灣苗栗地方檢察署、經濟部能源局、中華民國太陽光電產業永續發展協會及台灣透明組織等公私部門產官學界代表共同參與，提供交流合作機會及場域，有效執行聯合國反貪腐公約第二次國家報告國際審查會議結論性意見，廣邀企業投入，持續精進本縣綠能環境發展，開拓本縣產業環保、永續未來展望。

縣長鍾東錦表示，「苗西綠能區」是其對於本縣綠能產業未來發展上所規劃的藍圖與構想，將後龍、通霄及苑裡一帶打造成適合環保、綠色科技及永續發展的產業園區，成為國內獨一無二的綠色生態產業鏈，希冀藉由本次論壇的辦理，讓綠能產業發展更加活絡且順遂，並將廉潔透明的苗栗縣府推向全國，讓苗栗國拿下逆轉勝，打造五星級的幸福城市。

苗栗地方檢察署劉偉誠主任檢察官強調，地檢察署自「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」成立後，積極整合轄內檢、調、廉的能量，採取團隊辦案模式，查辦不肖廠商與涉貪公務人員，以展現政府維護綠能產業發展的決心，期盼本次論壇提供一個產官學界共同互動與交流之場域，促進綠能產業良性發展，並讓民眾保有環保、永續的綠色環境。

法務部廉政署劉耀中組長指出，期望藉由此次論壇及後續相關作為，逐步建立廉政單位與綠能產業廠商之間的雙向溝通管道，並協助政府機關規劃完善且公開透明之綠能光電、風電案場申請便民服務機制，讓一切資訊攤在陽光下，並從根源上落實，以遏阻政府與廠商端之間貪污不法之事件產生。

政風處長李炳輝表示，縣府去年5月配合中央政策啟動「廉能電栗-綠能產業廉政平台」，結合縣府的綠能產業施政措施與法務部廉政署近期推動的「企業服務廉政平台」共同跨域合作，打造國內獨一無二的綠能產業廉政平台計畫，因此本次論壇延續先前成功基礎，並貫徹縣長發展「苗西綠能區」之特色區塊施政方針，邀集「產、官、學」代表及同仁共同參與，協力共創本縣友善經營與永續發展之環境。