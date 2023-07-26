潭子老翁騎車自摔一夜未歸，警方於窪地找到虛弱的老翁。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市87歲葉姓老翁於颱風前夕，獨自騎車要到石岡區天皇宮卻一夜未歸，警方接獲報案，因擔心颱風將屆造成搜救困難，於是馬不停蹄協尋，終於在人煙稀少的荒地上找到自摔躺在地上的葉翁，手腳均多處擦傷，所幸無生命危險。

87歲葉姓老翁24日16時許騎乘機車欲至石岡區天皇宮卻一夜未歸，朋友25日0時許接到葉翁電話，稱他迷途後在不明地點騎車自摔，不知怎麼辦？友人隨即通知葉翁弟弟，報案請求警方協助。

大雅警分局獲案後，試圖撥打葉翁手機，但皆轉為語音信箱無法聯繫。警方緊急調閱行車軌跡及手機定位，發現位置可能落在東勢區豐勢路新盛里附近，於是轉報東勢分局協尋。

東勢分局接獲轉報後，土牛派出所警員立即調閱轄內路口監視器，發現葉翁於24日17時許騎乘機車行經石岡區豐勢路及和盛街，並左轉進入營林巷後即無其他畫面。員警考量到颱風將至，須趕緊找到人，副所長謝庭龍帶領警員曾裕文、劉宇城至營林巷加強搜尋，不久後便在八堡圳源頭附近一處荒地上發現葉翁機車，並在某處荒地上找到虛弱躺在地上的葉翁。

葉翁手腳多處擦傷，幸無生命危險，立即由119救護車送往衛生福利部豐原醫院治療。葉翁親友表示，幸好警察、消防人員不辭辛勞接力搜索、救援，才能趕在颱風陸上警報發布之前找到人，否則後果不堪設想。

東勢警分局呼籲，民眾應多加注意家中年長者外出動向，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，可加速警方尋獲失蹤長者的速度。