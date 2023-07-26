高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師，2021年將年僅11個月大的女嬰託付給蔡姓保母照料，未料2天後愛女就因頭部重創死亡，全案經好友網紅「鳳梨」（吳泓逸）在臉書揭露才曝光，而蔡男更曾在事後揪人到蔡姓保母的家動用私刑。此事經檢警調查，在女嬰的體內發現留有K他命的成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。不過這結果讓蔡家無法接受，女嬰的阿嬤更氣憤地在臉書發文回應將會「上抗到底」。

這起當初引發社會撻伐的虐嬰案，起因蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，質疑愛女遭虐，而好友網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書聲援，討伐蔡姓保母，蔡男甚至找來網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，過程中打了蔡姓保母3個耳光，引起不少議論。

蔡姓保母否認虐嬰，指稱當日女嬰坐在沙發前的地板上突然倒下，當時她沒接到，抱起女嬰後她哭了1、2聲後就不哭了，她發現女嬰身體抽蓄、眼神渙散，趕緊送醫急救，最終女嬰傷重不治。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有K他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含K他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。

「翻轉轉什麼」女嬰阿嬤在臉書怒發文並提出5點質疑，指出解剖報告直接死因是撞擊腦部大面積出血，「69公分的小孩因為往後倒就大面積出血，是認為大家都沒常識嗎？不要跟我說有可能怎樣，一碼歸一碼」，強調將會「上抗到底！」。

女嬰阿嬤臉書全文如下：

翻轉轉什麼；褓母承認有出去沒事，把小孩給沒證照的照顧沒事法；學校提供的請假時間跟他自己說的時間出入也沒事；頭髮開刀時頭髮都理光光了，還取得3公分毛髮；請問毛髮哪裡來（有照片為憑）下午開完刀全理光凌晨就往生了；第二天有3公分的毛髮可取，死亡的人毛髮有再生能力；（破天荒）；解剖報告理直接死因是撞擊腦部大面積出血；69公分的小孩因為往後倒就大面積出血；是認為大家都沒常識嗎？不要跟我說有可能怎樣；一碼歸一碼；平常的感冒用藥都驗到毒了（新北幼兒園）；何況動大刀的小朋友我也不會放棄；我會上抗到底的

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