為了闡明自己的觀點，他拿當前輝達的股價走勢與2000年網路泡沫期間的網路設備大廠思科（Cisco）來做比較，這兩家公司分別是這兩大狂熱最具代表性的受益者。

在1990年到1997年間，100美元投資思科股票會變成1萬1,500美元，這對大多數人來說聽起來就像是一個泡沫沒錯，但接下來的發展更是讓人跌破眼鏡。投資思科的這100美元在2000年3月到頂時變成了10萬3,000美元，漲幅高達102,900%。

同樣以10年來看，投資輝達100美元會變成約8,865美元，如果要形成真正的泡沫，輝達的股價必須比目前的價位飆漲更多，即使與去年10月中旬觸及的低點相比已經上漲323%。

Tom Lee表示，如果AI即將成為泡沫，我認為你應該注意到1999 年的泡沫是以10倍以上的速度在膨脹。

另一個他不認為股市已經真的形成泡沫的原因，是八大科技巨頭中有六檔的股價仍然低於歷史高點，儘管蘋果的股價創下歷史新高，但也只比先前的歷史高點多漲了5%。他表示，當這些科技巨頭甚至都還沒有改寫歷史高點時，泡沫是要怎麼產生呢？

最後，他認為資金流動的情況顯示投資人實際上是戒慎恐懼的，而非陷入狂熱。自去年底以來，累計的資金流向顯示投資人向貨幣市場基金投入7.235億美元，向債券市場投入1.456億美元，並從股市撤出1.151億美元。他表示；「當資金流出股市時，這會是泡沫嗎？我不這麼認為」。