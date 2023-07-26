東琉線客船停航首日，琉球鄉衛生所即通報有鄉民因腹膜炎合併敗血症休克，需緊急送醫，對此，海巡署立即派艇護航接駁送醫。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

東琉線客船停航首日，琉球鄉衛生所即通報有鄉民因腹膜炎合併敗血症休克，需緊急送醫，對此，海巡署立即派艇護航接駁送醫。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮來襲，屏東東港往返離島小琉球的交通客船26日起停駛3天，不料停航首日，琉球鄉衛生所即通報有鄉民因腹膜炎合併敗血症休克，需緊急送醫，對此，海巡署立即出動PP-10032艇護航接駁送醫，及時將民眾從鬼門關前救回來。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊指出，26日早上8點40分接獲屏東縣琉球鄉衛生所通報稱，有名黃姓鄉民因腹膜炎合併敗血症休克，經醫師評估情況危急需緊急後送就醫，但因中颱杜蘇芮逼近台灣南部致海象不佳，東琉線客船都已停駛，希望海巡可以派艇協助就醫。

對此，高雄海巡隊立即派遣PP-10032艇緊急出勤，前往小琉球漁港接駁病患、眷屬及護理人員，11點15分，即把病患安全送至東港安檢所碼頭，隨後轉搭救護車載至安泰醫院就醫。

對於海巡人員的協助，黃姓鄉民的家屬深表感謝，高雄海巡隊則謙虛表示，海巡對於民眾生命安全非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」理念，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助的情事，都可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。