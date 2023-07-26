「新北群眾募資計畫」今年針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域進行徵件，第3次徵選已辦理完成，由田和豐國際有限公司、旭日電科技有限公司及海神水下事業股份有限公司入選，目前仍剩最後4個名額，經發局表示，今年特別增設「優質新創獎勵金」，業者最高可獲3萬元獎金。

經發局長何怡明說，新北市領先全台地方政府以群眾募資方式，培植業者的輔導計畫，今年更首創「優質新創獎勵金」，徵件至今吸引許多科技設計業者投件，入選產品仍以「科技與設計加值」居多。

經發局指出，「優質新創獎勵金」的入選業者今年10月31日前上架募資平台，且集資金額達到180萬元以上，即可獲得3萬元獎金，入選後每案還可獲得加碼總市值最高3萬元的廣告投放行銷宣傳。

另外，響應2023台灣設計展在新北，除了針對「工業設計類產品」徵件採加分機制，也將徵件日期延長至9月15日，提供設計類業者更充裕的時間參與徵件，目前第三梯次入選業者中有五金工藝技術、多功能露營旅遊、水下科技等產品。

其中「田和豐國際有限公司」延續父輩的傳統五金工藝技術，融入工業設計、創新改革，利用「一體成形陶瓷內膽」與「無塗層可用鐵鏟」等創新結構及工藝，打造WOKY渾圓杯Ecozen 880ml，採用Ecozen純透材質，擁有輕量、高透度、耐高溫及耐衝擊的特性，材料溫度耐受度為-20°C~100°C，更使用了新一代的環保材料。

「旭日電科技有限公司」提案的多功能露營旅遊充抽真空壓縮機，集合真空壓縮、露營燈(SOS呼救)、打氣等功能，除了設計輕巧、方便攜帶外，最大照明可超過400流明；「海神水下事業股份有限公司」則是全台唯一專為全球提供水下科技產品的公司，此次提案的SUP立槳專用水下推進器，將SUP板下方尾鰭改裝為動力馬達，從無動力水上活動，升級為可手動或APP控制移動，除了增加趣味性，也可輔助於救援功能，靠動力操作協助回岸邊。

經發局說，過往募資產品主要為2B(對商家)，隨著市場環境轉變，公司轉為開拓2C（對消費者）市場，盼開啟不同市場方向，今年募資計畫將徵件至9月15日截止，業者可把握機會報名。