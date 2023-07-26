任職於美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的氣象主播艾莉絲芬奇（Elise Finch）在本月16日傳出逝世消息，享年51歲。其丈夫悲慟證實他的死訊，並表示仍在努力接受她的死訊，而其葬禮在當地時間25日舉行，有不少親友到場幫她送行。

據外媒《CBS》報導，艾莉絲芬奇在CBS任職長達16年的時間，並以其專業知識及優雅的談吐，獲得不少人的喜愛，在同事間也風評不錯。此外，她於2013年與攝影記者格雷格恩里克斯 (Graig Henriques)結婚，婚後育有一女，生活十分幸福。

Finally back to work after two weeks! I was sick but thankfully it wasn’t COVID-19. Good Morning to all the @CBSNewYork @CBS2ThisMorning early risers or night owls. I’m working from home for a while 😀 pic.twitter.com/CGPdfy5ARM — Elise Finch (@EFinchTV) April 20, 2020

豈料，於本月早些時候卻突然傳出她離世的消息，享年51歲，且傳出離世消息的前兩天，她還與工作團隊一起直播氣象新聞。此外，綜合《PKB NEWS》、《(The Sun)太陽報》等外媒報導，有稱其是因「意外」離世，也有稱她健康狀況突然惡化，不過截至目前，確切死因尚未公布。

而在葬禮現場，與她感情深厚的姪女阿米拉芬奇強森(Amira Finch Johnson)表示：「艾莉絲相當喜愛音樂，並且時常一個人去看演唱會。」也指出她對於藝術、文化、服務的熱愛，讓她願意回饋社會，「無論她走到哪裡，她都會對社會產生影響。」此外，阿米拉在現場播放CBS向艾莉絲致敬影片時也忍不住崩潰，最後在母親和其他三名家人的護送下離開。