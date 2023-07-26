中颱杜蘇芮今（26）日下午已經觸陸！氣象局提醒，今晚到明日清晨東半部、恆春半島的雨勢最為猛烈。台東市前市長賴坤成今日下午就分享當地情況，猛烈的降雨讓馬路瞬間變成河流，水流速度非常地快，積水深度至少到腳踝高，有民眾看到畫面傻眼，直說：「哇！西瓜都流走了」。

賴坤成在個人臉書發文表示，台東市和卑南鄉交界處出現大量淹水，從他上傳的兩段影片可見，烏雲密布的天空持續降雨，偌大的馬路有大量的泥黃色水流，湍急地就像是河流一般，有機車冒險經過，濺起大量水花。

另一段影片則顯示，民宅前的積水深度大約到腳踝，水流速度不慢，有落葉、垃圾不斷被沖走，賴坤成說，過去即便日雨量超過500公釐，也沒有出現這種情況，希望能找到問題所在。而因為台東是西瓜的盛產地區，出現網友歪樓在影片底下留言，「哇！西瓜都流走了」。

除此之外，有網友在臉書社團《台東大小事（112年）》發文表示，台東南王綠色隧道也出現積水災情，影片中可見，馬路因為大雨變成河流，水流速度非常地快，還有民眾手上拎著鞋子，撐著雨傘涉水而過，原PO特地發文示警，提醒用路人千萬要小心。