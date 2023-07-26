繼柬埔寨之後，傳出台灣黑幫最近結合中國詐騙集團，將人騙到緬甸強逼加入詐騙集團，若不從則予凌虐。對此，外交部今天表示，目前總計接獲184件求助案件，其中118件受困國人已脫困返國，其他66件也有部分國人已經脫困但尚未返國。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救。

這些被騙到緬甸的國人，外傳抵達後即加以囚禁，如果業績不佳，也會遭凌虐，還有人因受不了而自殺身亡，是柬埔寨詐騙集團的翻版。

外交部發言人劉永健表示，自去年以來，國人受騙赴海外求職並遭限制人身自由的案件遽增，外交部第一時間即配合主政機關內政部警政署，於駐緬甸代表處、駐泰國代表處及駐胡志明市辦事處（兼轄柬埔寨業務）成立跨部會「緊急救援專案小組」。

小組成員包括外交部、移民署、警政署及法務部等派駐人員，持續加強與當地國警政、司法機關及相關NGO團體聯繫與合作，以及時營救受困國人。

他以緬甸為例，依據駐緬甸代表處掌握，目前總計接獲184件求助案件，其中118件受困國人已脫困返國，其他66件也有部分國人已經脫困但尚未返國。目前提及的個案，均為駐緬甸代表處已經登錄並積極協助的案例。政府各單位至為重視國人受騙案件，將繼續努力設法營救。

在現行機制運作下，劉永健表示，依據內政部警政署掌握的最新數據，截至今年7月24日止，共計受理723名國人遭誘騙赴東南亞國家落入海外求職陷阱案件，已成功協助479位求援國人返國。外交部將持續與內政部警政署及移民署等機關通力合作，積極營救受困國人返國。

外交部也再次呼籲，緬甸、柬埔寨等國境內部分地區情況特殊，非政府公權力所能及，已成為國際詐騙集團的庇護所，進行救援備極困難。國人切勿輕易相信任何管道所稱高薪工作的話術，以免受騙後遭限制人身自由，並須付出大筆金錢，得不償失。