雲林縣政府為照顧弱勢，結合新光人壽保險公司與新光人壽慈善基金會，擴大納保身心障礙者，協助縣內約2萬8400名領有身心障礙證明者、不分障礙等級全面納保，享有保額最高30萬元微型保險，一旦發生意外，便可藉由微型保險減輕自身與家庭經濟衝擊，全面提高「身心障礙鄉親防禦風險能力」。

雲林縣政府積極整合社會資源，自2017年起陸續與相關慈善團體及壽險公司合作，免費為低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少家庭、特殊境遇家庭、符合相關條件身心障礙者投保微型保險，今年擴大納保身心障礙者，26日在縣府親民大廳舉行記者會，向大家宣布這個好消息。

張麗善表示，雲林縣有4萬9000多名身心障礙者，但僅約4100名同時具備「低收戶或中低收入戶」資格者可獲微型保險保障，她一直秉持「以鄉親需求作為施政目標」，據統計，64.17％身心障礙者主要收入為家人協助或政府津貼補助，經濟無法自主，更遑論購買保險來提高生活保障。

張麗善說，此次與新光人壽保險及新光慈善基金會合作，為15至70歲身心障礙縣民辦理團體微型保險，約有2萬8400人受惠，從過去具「低收入戶或中低收入戶」身心障礙者才能有微型保險，進化到只要年齡符合的身心障礙者，都能獲得保險保障，納保率也從過去不到1成，直接大躍進超過5成7。

縣社會處長林文志指出，外縣市微型保險對象，大多針對已領有社會津貼經濟弱勢者，雲林此次擴大微型保險對象，只要是年齡符合的身心障礙者、不分障礙等級全面納入，而且「免申請」、「免繳費」，縣府主動統一造冊送件，由新光人壽承保，保費由新光人壽慈善基金會全數贊助。