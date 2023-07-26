阿聯酋航空旗艦客機A380即將8月1日起回歸台灣航線，為慶祝意義非凡的時刻，阿聯酋航空與桃園國際機場攜手舉辦抽獎活動，民眾在8月1日捕捉到阿聯酋A380抵達台灣的身影，並在桃機粉專留言，即可抽杜拜雙人來回機票。

阿聯酋航空表示，桃園國際機場是台灣的重要門戶，也是阿聯酋航空重要的合作夥伴。A380客機在疫情期間退出台灣市場，如今將重新執飛台北－杜拜航線，桃園國際機場Facebook粉絲專頁「桃園國際機場Taoyuan International Airport」也發佈了獨家抽獎活動訊息，只要在8月1日當天捕捉到阿聯酋航空A380飛抵台灣的身影，將該張照片連同指定的hashtag留言在桃機粉絲專頁貼文上，再tag一位朋友，就有機會贏得2張阿聯酋航空來回機票，得獎名單將在8月3日公佈。

阿聯酋航空於2016年首度引進A380執飛對台定期航班，A380擁有寬敞的座位、絕佳的寧靜客艙、屢獲殊榮的機上娛樂系統、美味的機上餐飲與獨具特色的機上貴賓休息室等特點，廣受台灣旅客喜愛。睽違3年，阿聯酋航空帶回旗艦客機，以雙艙配置重啟在台服務。

隨著A380復航，阿聯酋航空將持續滿足台灣日益增長的旅遊需求，每一航班提供557個經濟艙座位，以及58個配置真皮座椅、高級木紋桌面與個人無酒精迷你吧台的商務艙座位，讓旅客盡情享受A380客機所帶來的頂級飛行體驗。

目前阿聯酋航空已恢復疫情前9成以上的飛行網絡，從台灣出發的旅客可以透過阿聯酋航空的杜拜樞紐，銜接全球6大洲、140多個目的地。

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