統一獅連2年推出「外野三鬼企劃」，結合陳傑憲、蘇智傑、林安可3位球員個性與球場上的打擊特色，3人分別化身黑豹、貓頭鷹、鱷魚，凸顯球員們的態度與風格，展現獨特風範。

擔任開路先鋒的陳傑憲是球場上速度與敏捷的代表，靠著快速的腿腳程，能夠撕裂對手的防守，而他也宛如天生的領導者，今年再次擔任隊長，帶領著球隊奮力拚搏，就如同黑豹一般，能夠快速鎖定目標並即刻出擊。

蘇智傑擁有貓頭鷹般的智慧洞察力，當他站在場邊時，總是專注每一個當下的呼吸，讓內心保持平靜，使他把握關鍵時刻，給對手猝不及防的攻擊，如同猛禽盤旋於高空，飛行時悄無聲息快速捕獲獵物。

此外，貓頭鷹的其中一個特色就是終生守護巢穴，極力保護雛鳥與伴侶，與蘇智傑「超人奶爸」的形象不謀而合，貓頭鷹、八角星及圖騰元素融合，打造出極具阿美族風格的個人商品。

而「阿根廷洋炮」林安可回歸後繳出優良打擊表現，目前以13轟與樂天桃猿廖健富並列全壘打王。場上林安可擁有沉著穩定的性格，擁有等待機會並給予對手關鍵一擊的特色，堅持信念並緊咬不放，如同鱷魚一般，每當拿起球棒的那一刻，眼神瞬間銳利，化身力量十足的猛獸。