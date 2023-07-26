簡報後相關人員前往縣警局勤務指揮中心，視導防情傳遞與警報發放情況。(于家麒攝)

警報發布後，由金防部官兵透過視訊設備向視導官員簡介國軍部署情形。(于家麒攝)

13時30分防空警報準時響起，平時最熱鬧的金城民生路大街都出現難得的淨空景象，僅剩警車與視導車輛穿梭其間。(于家麒攝)

金城鎮公所人員聽聞防空警報聲響，立即疏散至地下停車場避難。(于家麒攝)

演習假想金門縣政府遭敵飛彈攻擊，致建築物倒塌、火災，消防人員緊急將傷者救出。(于家麒攝)

消防局緊急出動消防救災各式車輛，射水協助滅火救災。(于家麒攝)

演習最後還出動消防雲梯車，協助搶救高樓受困民眾。(于家麒攝)

向陽吉第活動中心開設戰時災民收容救濟站，貼心提供四色牌與桌遊供避難民眾解悶。(于家麒攝)

金門地區今(26)日下午進行2023年萬安46號軍民聯合防空演習，13時30分全縣防空警報準時響起，平時人流、車流絡繹不絕的金城鎮民生路大街瞬間淨空、宛若空城；在各單位通力合作下，演習過程順利逼真，深獲視導長官肯定，指揮官副縣長李文良期許透過演習深化能民眾居安思危的意識，凡事做好應變的準備，並冀盼兩岸和平發展，從此遠離戰爭。

金門萬安46號軍民聯合防空演習下午13時30分至14時實施，指揮官副縣長李文良陪同統裁部副統裁官金防部副指揮官周國健少將、行政院動員會報余睿騰上校以及演習評核官內政部警政署警務正王佳元等相關人員，於13時20分前往縣警察局3樓禮堂聽取演習簡報，隨後後一行人在縣警局勤務指揮中心視導防情傳遞與警報發放情況。

縣警局長盧廷彰表示，萬安46號演習是假想金門地區猝然遭受敵飛彈(機)等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與警報發放，地區所有部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，藉以提升全民敵情警覺，強化縣內全民防空戰備能力，俾空襲突發狀況時，確保民眾生命及財產安全。

演習防空警報於13時30分準時發布後，全縣實施交通管制，警察及民防人員進行交通管制及人員疏散避難。由於期前宣導奏效，民眾相當配合，人、車迅速進行疏散避難，連平時最熱鬧的金城民生路大街都瞬間出現難得的淨空景象。

警報發布後，李文良並陪同統裁部副統裁官等人視導金城市區、工務處及金城鎮公所等處之道路與人車管制、員工、民眾疏散避難演練情形；14時防空警報解除後，由消防局假想金門縣政府遭敵飛彈(機)攻擊後，致建築物倒塌、火災、重要設施損壞及人員傷亡等災害，實施戰災搶救演練；另社會處於金城鎮向陽吉第活動中心開設戰時災民收容救濟站，演練地點並設有水電、衛廁、照明設施、緊急電源、醫療救護、物資發放、諮詢服務、資訊及其他必備之相關基本設施(備)，能提供災民3-5天的日常生活。

統裁部副統裁官周國健少將在演習結束後表示，此次萬安演習在各單位分工配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制、疏散避難、戰災搶救(災害救援)及戰時災民收容救濟站開設等演練都做得很確實，是一次很成功的演習，並代表統裁部頒發加菜金，慰勉參與本次演習的各單位人員。