大陸男星趙有亮傳出7月26日於日本東京家中病逝，享壽78歲，他曾任國家話劇院院長，參演影視作品有《台灣海峽》、《孽債》、《台灣海峽》等劇，國家話劇院發布訃告證實噩耗：「著名表演藝術家趙有亮同志，因病醫治無效，於2023年7月26日晨7時15分，在日本東京家中逝世，享年78歲。」

趙有亮1944年出生於上海，畢業於上海戲劇學院，1979年拍攝首部電影《我的十個同學》，後陸續出演《孽債》、《奪子戰爭》、《台灣海峽》、《秋白之死》、《驚濤駭浪》、《中國故事》、《藍色骨頭》、《港囧》等等影視作品，今日國家話劇院發出訃告：「中國國家話劇院首任院長、國家一級演員（原中央實驗話劇院院長）、中國戲劇家協會會員、中國電影家協會會員，著名表演藝術家趙有亮同志，因病醫治無效，於2023年7月26日晨7時15分，在日本東京家中逝世，享年78歲」，並表示尊重家屬意願，喪事一切從簡。

國家戲劇院發布訃告。（圖／微博）

消息一出，許多資深演員發文悼念，曾獲金鷹獎和飛天獎的女演員海清發文：「尊敬和藹滿滿父愛的趙有亮院長千古！ 」男演員郭濤寫下「藝術永垂不朽，德藝馨香萬世，趙有亮先生，我的老院長一路走好！」男星鄧超也在微博悼念「趙老師走好」，演員段奕宏則表示趙有亮是他人生中的貴人，「悲痛之情難以言表……尊敬的趙老師人格魅力及藝術求真精神深深影響著我……親愛的趙老師您一路走好」。