曾經在馬政府時期擔任陸委會副主委的張顯耀，26日接受網路直播節目專訪時，針對國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日砲火四射的言行，呼籲金不要拿刀對向黨內同志，替侯友宜得罪人，現在侯聲音愈來愈小，競辦執行長卻愈來愈大，好像金溥聰才是總統參選人。另也重提昔日洩密案與金溥聰恩怨，對此侯辦特別發布聲明指出，有關張顯耀今日於節目中的談話，諸多內容與事實完全不符，特此澄清。

張顯耀於陸委會副主委任內，遭當時擔任陸委會主委的王郁琦指控涉入重大洩密而去職，但王也因張案不起訴而請辭下台，張顯耀之後獲國民黨提名參選立委。

張顯耀今在網路節目中，揭露當年洩密案內幕，並秀出不起訴書表示，當時的證人王郁琦說，他也是聽說，而檢舉內容有關張顯耀跟誰見面，也己經記不清楚，無法提供明確的檢舉內容。一聽到王的證詞時，就明白是誰在操控這個事情了。而且王也提到，當時是透過秘書長金溥聰拿到訊息，即監聽譯文。

另張也提到，當是自己在著手馬習會相關事宜，卻接到王郁琦轉告，金秘書長希望他不要去幫忙推動馬習會，這完全與總統交待完全不同，當時就知道要出事了。所以洩密案內幕就是，第一是有人眼紅，因為一旦完成馬習會，那對台灣與兩岸是一大進步。第二，馬總統確實想要歷史留名，關鍵人物是張顯耀，離開了就兩岸事務完全中斷了。

張分析，馬總統不像過去這麼信任金溥聰，一個核心幕僚假傳聖旨，傷害國家利益，雖然接了侯的執行長，還是希望呼籲金溥聰，即然接了就要放下，角色不一樣了，不要拿刀對黨內同志，尤其是他在罵羅智強的那一段話，他是侯辦的執行長，沒有立場可以講這些人。

張提到，國民黨主席朱立倫談執政大聯盟，也是為了立委小雞，立委也是單一選區，立委參選人該怎麼辦，蔡正元，邱毅，鄭麗文都是戰將，都有戰鬥力，不去整合卻逼走，還把鄭麗文形容是膿包，侯要拉民調，金卻一直在幫參選人得罪人。怎麼拉民調，怎麼拉支持。因此張呼籲，金溥聰擔任操盤手，非官職不必展官威。

對於張顯耀論述，侯辦發言人王敏旭僅針對洩密案部分回應，強調當年由調查局國內新聞處整理所有相關情資，並編號立案寫成報告後，呈報給國安會金溥聰秘書長，再轉呈給馬英九總統，馬政府當時必須依法處理。

再者，有關處理張案的前後過程，金溥聰秘書長均有向馬英九總統報告，馬總統完全有所掌握。此外，馬總統曾親口向金溥聰秘書長說明，並未指派張顯耀副主委代為安排「馬習會」。有關張顯耀今日於節目中的談話，諸多內容與事實完全不符，特此澄清。