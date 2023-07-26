立法委員陳椒華日前踢爆環保署有性騷慣犯，她今公布環保署之狼是環保署環境督察總隊總隊長李健育，陳椒華下午說明，稍早已將環保署長張子敬包庇督察總隊長李健育性騷案相關檢舉資料交給行政院發言人林子倫，請其轉交給陳建仁院長和祕書長李孟諺詳細了解案情，行政院應讓張子敬和李健育都應立即停職接受調查。

陳椒華指出，環保署上午的記者會承認收到三件李健育性騷申訴案，昨天回復的公文還在說謊隱瞞，不願提供調查報告，目前環保署要進行的調查將不會被信任，因此要求張子敬應該停職，因其涉嫌包庇嚴重失職，若仍介入調查的話，國人將不會相信環保署的調查報告，行政院應讓張子敬和李健育都應立即停職接受調查。

陳椒華表示，行政院要有專案小組來調查張子敬和李健育，受害人有環保單位人員、業者公司員工，請行政院成立專案小組調查，查明張子敬署長對多起性騷案包庇吃案，以及李健育對署內外女性性騷的多起案件，行政院儘速提供此案的調查報告。

陳椒華透露，今天有新的受害者來投訴，而且願意站出來，提出遭李健育性騷的親身經驗，未來會再召開記者會披露。

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